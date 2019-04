Scoperto arsenale di armi in un capannone, un arresto e una denuncia

I carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, in collaborazione con i Cacciatori di Calabria e il Nucleo Cinofili, hanno scoperto una vera e propria “Santabarbara” all’interno di un capannone ubicato a Mileto.

Per detenzione illegale di armi e munizionamento da guerra è stato arrestato un 51enne S.C., mentre il figlio, R.C., è stato denunciato per la detenzione di alcune munizioni da guerra. Il capannone è stato trovato dai carabinieri con le pareti bucate dai colpi d’arma da fuoco, segno che erano usato come poligono di tiro.

In totale sono state trovate 213 munizioni di vario calibro per fucile e pistola, tre pistole semiautomatiche, di cui una con matricola abrasa; una pistola revolver, una balestra, due coltelli, un fucile semiautomatico, un moschetto con matricola abrasa e tre carabine ad aria compressa. Armi e munizioni sono state poste sotto sequestro.