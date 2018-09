Scoperto meccanico evasore totale, non pagava redditi dal 2008

Un meccanico evasore fiscale totale e’ stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Paola. L’uomo, titolare di una ditta individuale di autoriparazioni, dal 2008 non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi.

E’ risultato inoltre non in regola con la normativa che disciplina lo smaltimento dei rifiuti. Per queste violazioni rischia una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 6.200 euro, mentre resta da ricostruire la reale posizione fiscale dell’autoriparatore e saranno calcolate le imposte evase.