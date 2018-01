E’ uscito in stampa e in ebook una interessante monografia curata da ben 32 critici: M.Bagalà, G.Cardona, A.Cario, T.Cauchi, F.Chirico, D.Coco, C.Cocolo, A.Cordiano, B.Demasi, M.Dilettoso, S.Fasano, A.Frugiuele, M.Furfaro, A. Grasso, I.Loschiavo, G.Marra, M.Marvasi, D.Mazzaferro, T.Polizzi, L.Pumpo, A.Repaci, L.Rossi, G.Ruffo, G. Saccà, M.Scozzarra, D.A.Tripodi, F.Vallone, D.Venuti, S.Verduci, P.Vinciguerra, A.Zito De Leonardis sulla poetica e sui libri dell’Autore calabrese Rocco Giuseppe Tassone sotto il titolo di SCRITTI CRITICI SU ROCCO GIUSEPPE TASSONE E LA SUA POETICA ed edita per conto dell’università ponti con la società dalla casa editoriale Lulu.com.

Nel volume vengono esaminati tutti gli aspetti umani, letterari e storici del poliedrico autore con puntualità e rigore scientifico. Si ricorda che il Tassone ha dato alle stampe bel 52 volumi e viene considerato il massimo esponente del dialetto e dell’etnografia religiosa in Calabria.