Segnalazione “You Pol”, 26enne arrestato per spaccio

Paga anche a Vibo Valentia il modello di sicurezza partecipata: arrestato dalla Polizia dopo una segnalazione pervenuta sull’applicazione “You Pol”

Stava già pianificando il rientro a Bologna quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia, unitamente al personale dell’U.P.G. e S.P. e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria centrale hanno bussato alla sua porta.

Sono bastati, poi, pochi minuti agli operatori per rinvenire, all’interno dell’immobile nella disponibilità di un ventiseienne originario di Vibo Valentia ma residente a Bologna, circa 200 gr. di marijuana e 20 gr. di cocaina oltre a due bilancini di precisione.

A far scattare la perquisizione, che ha avuto corso nella serata di ieri a Vibo Valentia, è stata la segnalazione virtuosa di un cittadino, pervenuta alla sala operativa della Questura tramite You Pol: l’applicazione presentata nel novembre 2017 alla presenza del Ministro dell’Interno ed attiva nella provincia dallo scorso maggio, grazie alla quale è possibile interagire con la Polizia di Stato in totale anonimato, segnalando episodi di spaccio e/o di bullismo.

Ricevuta la segnalazione, la Questura ha immediatamente predisposto il dispositivo di controllo, isolando lo stabile interessato e procedendo alla contestuale perquisizione dello stesso.

Nella circostanza, il giovane è stato tratto in arresto e collocato agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.