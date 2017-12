Selliamarinasolidale: l’Epifania si veste di amore.

Un hashtag semplice, intuitivo, ma ricco di significato: #selliamarinasolidale.

La ricetta è semplice: una comunità, nella fattispecie quella Selliese, che si mobilita intorno ad alcuni nuclei familiari in seria difficoltà. Generi alimentari e sostegno economico, queste le necessità per affrontare una quotidianità divenuta, per svariati motivi, davvero difficile.

La modalità di realizzazione è decisamente #smart, al passo con i tempi: l’associazione Officina delle Idee – realtà selliese consolidata e costantemente attiva nell’ambito sociale, intercetta la condizione di necessità; parte l’iniziativa con un tam tam su Facebook, che coinvolge rapidamente commercianti, gestori, cittadini. E’ sufficiente contattare l’associazione per ricevere gratuitamente un vero e proprio “kit di lavoro benefico”: contenitore per le offerte, locandina con i riferimenti dell’iniziativa, contenitore per i generi alimentari.

E così, dal 27 Dicembre al 6 Gennaio, Sellia Marina lavorerà per la solidarietà.

Domenica 7 Gennaio, tutto il risultato del lavoro svolto verrà consegnato alle famiglie bisognose.

Lavoro che possiede mille braccia amorevoli; braccia che hanno i volti di Lisa, Mariacristina, Stefano, Pietro, Daniele, Domenico, Giuseppe, Giusy, Angela, Rosamaria, Francesca, Catia… e molti altri, cioè tutti coloro che nelle prossime ore contatteranno l’associazione per ricevere il kit ed attivarsi come punto di raccolta.

La speranza è quella di donare speranza, e se sarà un successo, questa Epifania si vestirà, per tante famiglie bisognose, di amore.