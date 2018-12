Seminario sulle certificazioni ECDL all’IIS Guarasci-Calabretta di Soverato

Si è parlato dell’importanza di certificazioni informatiche in generale e specificatamente della Nuova ECDL Full Standard nel corso di seminario organizzato dall’I.I.S. “Guarasci – Calabretta” di Soverato che si è tenuto il 5 dicembre 2018 nella rinnovata sala conferenze della sede dell’I.T.E. “A. Calabretta” gremita di allievi del triennio e di docenti. Il Prof. Antonio Colacino, Animatore Digitale e Supervisore AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) presso l’I.I.S. “Guarasci – Calabretta”, oltre ad evidenziare che l’I.T.E. “A. Calabretta” con il proprio Test Center AICA rappresenta ormai uno dei più longevi centri a livello nazionale per l’organizzazione, la gestione e la sorveglianza degli esami per l’acquisizione delle certificazioni informatiche, ha illustrato l’offerta formativa, proposta dall’Istituzione Scolastica anche per il corrente anno scolastico, e riguardante l’avvio dei corsi di formazione per il conseguimento della certificazione di abilità e competenze informatiche di base.

E’ stato tra l’altro ricordato che, la certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) Full Standard ha ottenuto nel 2014 il riconoscimento di ACCREDIA, l’Ente Nazionale preposto a validare i processi di certificazione delle persone a seguito del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 e che pertanto, l’ECDL Full Standard è divenuta l’unica certificazione di competenze digitali accreditata con valore riconosciuto in almeno 150 Paesi nel mondo. Al seminario ha preso parte anche l’Ing. Giuseppe Baffo in qualità di Ispettore AICA e Vicepresidente della sezione territoriale Calabria di AICA, il quale ha relazionato sull’importanza dell’acquisizione da parte dei giovani in formazione scolastica di competenze informatiche certificate poiché non si può prescindere, sia nella scuola che nel mondo del lavoro, dal saper usare in modo appropriato il personal computer, i dispositivi mobili ed il web.

L’acquisizione di una certificazione di competenze informatiche di base, determina per gli studenti, significativi vantaggi ai fini del riconoscimento sia a livello di crediti scolastici (triennio ed Esame di Stato) che di crediti formativi universitari (CFU) con l’esonero parziale o intero dell’eventuale prova di esame riguardante argomenti di Informatica di base. E’ stata inoltre evidenziata l’importanza del riconoscimento da parte dell’Istituzione Scolastica della validità, nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro degli allievi, della certificazione ECDL Full Standard mediante la possibile attribuzione, secondo le indicazioni AICA, di 91 ore di attività formativa.