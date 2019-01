Il Personale del Circondario Marittimo di Soverato ha sequestrato questa mattina 15 kg di novellame di sarda, più comunemente chiamato “bianchetto”, presso il porto di Catanzaro Lido.

Il prodotto ittico, che era detenuto in buono stato in un contenitore, in seguito ad ispezione da parte del servizio veterinario Area “B” della locale ASP è stato giudicato commestibile ed è stato donato in beneficenza ad istituti caritatevoli locali.