Sequestrato olio extra vergine d’oliva e sanzionato titolare azienda agricola

I carabinieri di Girifalco, unitamente a personale specializzato del Reparto Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Messina, in un oleificio di contrada Argadi ad Amaroni, hanno rinvenuto giacenti in magazzino oltre 5000 kg di olio extra vergine d’oliva, del valore commerciale complessivo stimato intorno ai 40.000 euro, non corrispondenti alla giacenza contabile, quindi in difetto di rintracciabilità.

Tale giacenza in eccesso è stata posta sotto sequestro amministrativo ed è stata elevata a carico del titolare anche una sanzione amministrativa di 1.500 euro.