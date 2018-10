Serra San Bruno – Prima edizione del concorso “Ecopresepe a Scuola”

L’Assessorato all’Istruzione ed alle Politiche Educative del Comune di Serra San Bruno, con la collaborazione dell’Associazione Operatori Economici “Cartusia” e la partecipazione della Cooperativa sociale “Risposta”, ha voluto indire per tutte le classi delle scuole materne, delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Tedeschi” la prima edizione del concorso denominato “Ecopresepe a Scuola” attenendosi ad un regolamento appositamente stilato.

Il concorso di che trattasi vuole promuovere la tradizione del presepio contribuendo ad esaltare questa antica usanza attraverso il coinvolgimento di alunni e insegnanti, in un percorso di studio e sperimentazione delle diverse tecniche di realizzazione del presepio, con l’utilizzo di materiale povero o riciclato, comunque non deperibile e interamente creato dai ragazzi.

L’utilizzo di materiale riciclato è stata una scelta dell’Amministrazione per:

Sensibilizzare gli alunni alle tematiche ambientali;

Approfondire un tema ambientale specifico (riciclo dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata) per creare l’occasione di uno studio della materia anche in forma operativa ed interdisciplinare;

Acquisire manualità;

Creare con fantasia, creatività ed immaginazione oggetti e giochi con materiale povero o riciclato;

Far scoprire ai ragazzi come questi materiali possono rinascere a nuova vita e possono essere riutilizzati senza sprechi né ulteriori spese;

Acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella gestione dell’ambiente.

L’iniziativa è inoltre un’occasione per stimolare la creatività di ciascun partecipante e nello stesso tempo, portando con sé una forte rappresentazione della vita quotidiana, esaltare i valori della famiglia. Mettere il presepio al centro di un concorso per la Scuola significa non solo avvicinare i bambini e i giovani ad un simbolo di pace e di fratellanza, ma vuole essere un momento educativo e culturale che rimanda a significati più profondi. E proprio cimentandosi nella realizzazione di piccoli presepi, ci si potrà rendere conto di trovarsi dinnanzi a quella che è la famiglia per antonomasia: Giuseppe, Maria e Gesù Bambino, che oltre al significato religioso diventano la massima espressione dei valori legati alla tradizione della famiglia e della condivisione.