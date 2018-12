Sgominata una banda dedita a furti e riciclaggio, 9 arresti

Gli uomini della polizia Stradale di Vibo Valentia, unitamente ad operatori del Compartimento Polizia Stradale di Catanzaro, di Milano, della Sezione Polizia Stradale di Brescia e delle Sottosezioni autostradali di Lamezia Terme (CZ) e Palmi (RC), stanno dando in queste ore esecuzione a 9 (nove) provvedimenti restrittivi della libertà personale per altrettanti soggetti ritenuti responsabili di associazione a delinquere volta alla commissione di furti di mezzi d’opera di ingente valore per il successivo riciclaggio.

Le ordinanze sono stati emesse dalla Procura della Repubblica di Palmi (RC) ed hanno avuto come destinatari persone domiciliate nel vibonese, nella Piana di Gioia Tauro, nel bresciano e nel milanese. In corso perquisizioni.