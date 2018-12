Si è spento Rino Amato, ex dirigente del Comune e della Provincia di Catanzaro

Si è spento nella sua abitazione all’età di 62 Rino Amato, dirigente del settore tecnico del Comune ed ex dirigente della Provincia e tra i fondatori a Catanzaro del museo del rock. Oggi dalle 17 sarà allestita la Camera ardente alla Provincia e i funerali si terranno domani alle 15 alla chiesa del San Giovanni.

Amato era una persona molto conosciuta e apprezzata a Catanzaro per le sue competenze e la sua lunga esperienza tecnica dentro alle istituzioni. In segno di lutto per la sua scomparsa e la morte improvvisa di tre giovani in due distinti incidenti stradali le luci natalizie che illuminano il corso di Catanzaro sono state spente dall’amministrazione comunale.