Grave incidente ieri pomeriggio per un giovane di nazionalità polacca in una zona di campagna a Sambiase.

Per cause ancora in corso d’accertamento, il 23enne si sarebbe ribaltato con un trattore riportando gravi ferite per le quali è stato trasferito all’ospedale di Catanzaro in prognosi riservata. Sul posto la polizia locale guidata dal comandante Zucco per ricostruire la dinamica dell’incidente.

*Foto di repertorio