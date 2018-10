Si rivolgono alla ‘Ndrangheta per recuperare credito, 5 arresti a Milano

Uomini della ‘ndrangheta al servizio dei “colletti bianchi” per recuperare denaro. È questa la fotografia scattata dall’indagine della Dia di Milano che ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari a carico della mediatrice finanziaria Paola Galliani, del suo collaboratore Enrico Verità (ai domiciliari) e di Giuseppe Morabito, Massimo Emiliano Ferraro e Federico Ciliberto (ai domiciliari), già condannati in primo grado per reati di droga e ritenuti coinvolti nel pestaggio di un imprenditore.

L’accusa a loro carico è di estorsione con metodo mafioso, Al centro dell’inchiesta ci sarebbe un pestaggio, avvenuto nel gennaio del 2017 all’interno di uno studio professionale, ai danni di un imprenditore che aveva affidato alla Galliani una complessa operazione di trasferimento di denaro estero su estero. L’intermediatrice non sarebbe riuscita a fare rientrare la somma, così l’imprenditore sarebbe stato convocato nello studio per una lezione da parte di tre uomini ritenuti dalla Procura vicini alla criminalità organizzata. Con l’espressione “scatenare la belva”, definita “immaginifica” dal gip, la mediatrice Paola Galliani, parlando al telefono, si sarebbe riferita a uno dei 5 arrestati (Morabito) accusati del pestaggio.

Gli arresti sono uno sviluppo delle operazioni ‘Linfa’ e ‘Kerina 2’ che, nei mesi scorsi, avevano portato al sequestro di oltre 150 chili di droga e all’arresto di 17 persone, soprattutto di origini calabresi, per associazione finalizzata al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel capo d’imputazione firmato dalla Dda di Milano, si legge che “su richiesta di Paola Galliani”, gli altri arrestati “hanno più volte percosso” l’imprenditore “costringendolo a versare 7mila euro quale anticipo di una maggiore somma non meglio precisata”. A organizzare l’incontro nello studio con un “tranello” sarebbe stato Verità assieme alla Galliani. Gli altri avrebbero poi contribuito al pestaggio chi fattivamente, chi dando il proprio “contributo morale”, alla ‘lezione’ impartita all’imprenditore. In un comunicato, la Dia precisa che Galliani e Verità avrebbero chiesto aiuto a “soggetti contigui alla ‘ndrangheta riconducibili alle cosche Pesce e Bellocco di Rosarno”.