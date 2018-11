Si schianta con l’auto contro un guardrail, calabrese muore in Valle d’Aosta

Un 37enne originario di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, è morto nella notte a Chatillon in Valle d’Aosta in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 sulla statale 26.

L’uomo che viaggiava a bordo di un’Opel Astra ha impattato contro il guardrail all’altezza dell’incrocio con via Pellissier, la strada che porta verso il centro del paese.

Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent e i vigili del fuoco.