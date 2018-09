Si sarebbe tolto l’imbragatura solo per un attimo, per recuperare un attrezzo di lavoro che gli era caduto di mano. Tanto, però, è bastato per scivolare su una lastra di amianto eternit che si è improvvisamente rotta, facendolo cadere nel vuoto da un’altezza di 10 metri.

Così a Camisano, nel Cremonese, è morto G.R, operaio di 47 anni originario di Reggio Calabria.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.