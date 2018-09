Si spaccia per poliziotto su Instagram ed inganna due donne, 35enne arrestato

Ha ingannato due donne spacciandosi per poliziotto ed utilizzando un falso profilo su instagram. Un disoccupato, Fabio Mandica, di 35 anni, é stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Taurianova per estorsione, millantato credito e violenza privata.

L’arresto é avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi. Mandica avrebbe intrattenuto conversazioni amichevoli su instagram con le due vittime per indurle a consegnargli denaro o preziosi dietro false promesse oppure le avrebbe costrette a farlo con minacce. In particolare, Mandica si sarebbe offerto di aiutare una delle due donne al fine di ottenere l’assunzione come insegnante di ruolo chiedendole in cambio 600 euro.

La seconda donna sarebbe stata costretta a consegnare a Mandica gioielli per un valore di 10 mila euro con la minaccia di consegnare al marito alcune foto intime. Le due donne hanno denunciato i fatti ai carabinieri.