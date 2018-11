“Situazione di potenziale pericolo nel tratto finale del torrente Fiumarella a Catanzaro Lido”

Il consigliere comunale Eugenio Riccio ha depositato un’interrogazione indirizzata al dirigente del settore lavori pubblici e, per conoscenza, al sindaco Abramo, per segnalare la “situazione di potenziale pericolo nel tratto finale del torrente Fiumarella, all’interno del quartiere Lido”.

“Il lato sinistro compreso fra il ponte del lungomare e quella della Ferrovia – ha scritto Riccio – non presenta nessun elemento di protezione in caso di forti precipitazioni atmosferiche”. Di conseguenza, secondo il consigliere, il torrente “rischierebbe di esondare”.

“Per evitare che in un Paese di Pulcinella come l’Italia si continui a governare il territorio con lo scaricabarile – ha precisato -, chiedo fin da ora chi deve provvedere alla messa in sicurezza dell’alveo della Fiumarella. Ho avuto la premura di segnalare una situazione di potenziale pericolo per non dover sentire, nel caso in cui succedesse qualcosa, i responsabili che affermano di non saperne niente. Per questo motivo ho segnalato la questione al sindaco, che ha la responsabilità del governo del territorio, e alla Prefettura, allegando anche le foto in cui è evidente la mancanza di una sponda di sicurezza sul lato sinistro del torrente. Bisogna intervenire in fretta”, ha concluso Riccio.