Slow Food Soverato: “I tappi di sughero non si buttano!”

Le festività natalizie sono un momento ottimale per non sprecare i tappi delle bottiglie degli spumanti e del vino che si apriranno. I tappi di sughero normalmente purtroppo vanno sprecati nella spazzatura. La condotta Slow Food Soverato versante jonico vi invita a conservarli.

A Soverato potete portarli presso l’enoteca la cantinetta in via Santa Maria dove abbiamo lasciato.un ecobox di Amorim Cork Italia, leader mondiale del sughero e che in Italia ha attivato il “Progetto Etico”. La nostra socia Saveria Sesto coordina la raccolta come associazione L albero della vite e per città del vino.