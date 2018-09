Soddisfazione del Circolo Pd di Chiaravalle C.le per la nomina di Giuseppe Maida

Tutto il gruppo dirigente del Circolo Pd di Chiaravalle C. le esprime la propria soddisfazione in merito alla carica a rappresentare l’Upi Calabria in seno alla Consulta delle autonomie locali conferita al componente del direttivo e consigliere comunale Giuseppe Maida.

“Esprimo la mia soddisfazione per l’incarico ricevuto dal consigliere Maida, risultato di un lavoro costante sul territorio. Augurandogli buon lavoro sono certa che saprà svolgere al meglio la sua funzione, indirizzandola sempre alla tutela degli interesse collettivi. A Giuseppe Maida vanno le mie personali congratulazioni e quelle dell’intero gruppo che rappresento. Un valore aggiunto quello che saprà dare in un ambito così importante come quello della Conferenza permanente regionale, organismo consultivo in materia di programmazione socio assistenziale istituito dalla Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali”

Emanuela Neri

Segretario Circolo pd Chiaravalle C.le

Capogruppo Pd in Consiglio comunale

