Sorpresi dai Carabinieri a rubare in un agriturismo, tre arresti

Durante i servizi giornalieri di controllo del territorio i Carabinieri del Nucleo Operativo Aliquota Radiomobile in forza al Comando Compagnia di Castrovillari hanno notato il lucchetto rotto dell’ingresso di una nota struttura adibita ad agriturismo.

I militari insospettiti effettuano il controllo e colgono in flagranza di reato P.S. S.M. e S.T. tutti pregiudicati, mentre erano intenti a sottrarre materiale da un ristorante dell’agriturismo sulla Sp162. Così sono finiti in manette i tre soggetti che stavano asportando dalla cucina dell’esercizio di ristorazione un frigorifero industriale, una affettatrice industriale, 110 bibite in lattina e un decespugliatore.

Dopo le formalità di rito il materiale è stato restituito al legittimo proprietario, ed i tre ladri rimessi in libertà ai sensi dell’articolo 121 del c.p.p. su disposizione dell’autorità giudiziaria.