Sorpreso con 125 grammi di marijuana, 22enne di Soverato arrestato

Nel week-end appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio è stato svolto mediante l’impiego di numerose pattuglie delle dipendenti Stazioni Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il prezioso supporto delle unità cinofile di Vibo Valentia.

In particolare, a Soverato, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, M.G., 22enne del posto, poiché trovato in possesso di 125 grammi di marijuana, 2 di hashish e un bilancino di precisione, tutto occultato all’interno della propria abitazione e nello scooter, parcheggiato nei pressi di un circolo ricreativo. La 1^Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria, per due volte al giorno.