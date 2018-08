Sorpreso con dosi di cocaina in casa, 24enne arrestato

Durante un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati inerenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di S. Maria, unitamente a personale della Stazione di Zagarise e con il supporto di un’unità antidroga del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno arrestato Emilio Mungo, 24enne catanzarese con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Nei giorni scorsi, i militari dell’Arma avevano già notato un sospetto andirivieni di persone non originarie del luogo nei pressi dell’abitazione del giovane.

Per tale ragione, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti del ragazzo, con particolare attenzione alla camera da letto dove, appoggiate sulla mensola esterna della finestra, sono stati rinvenuti 11 involucri termosaldati di colore bianco il cui contenuto, a seguito dell’accertamento speditivo della sostanza stupefacente, è risultato essere cocaina.

Il giovane, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato altresì trovato in possesso di 528 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Le dosi e il denaro sono pertanto stati sottoposti a sequestro mentre il ragazzo, concluse le formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.