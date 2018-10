Sorpreso con la cocaina in macchina, 55enne arrestato

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro, coadiuvati da personale della stazione di Gimigliano, hanno arrestato T.A.A., 55enne catanzarese pregiudicato. In un primo momento, la C.O. del Comando Provinciale aveva allertato la pattuglia a seguito di una segnalata lite all’interno di un esercizio commerciale.

Avviate le ricerche, l’uomo, dopo essere stato intercettato a bordo del proprio autoveicolo, é stato quindi sottoposto a perquisizione personale e veicolare, al termine della quale, nonostante non siano stati riscontrati elementi utili direttamente riconducibili ad una presunta lite, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, occultato all’interno di un copricapo, un involucro in cellophane contenente circa 11 grammi di cocaina.

L’uomo, tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, su disposizione del Magistrato di Turno, é stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.