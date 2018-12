Sorrisi, selfie e auguri con Riccardo Scamarcio al MAXI Contè Supermercato di Catanzaro

Sorrisi, selfie e tanti auguri al MAXI Contè Supermercato – Gruppo ICS – in viale Cassiodoro a Santa Maria di Catanzaro che ha organizzato e regalato alla propria clientela uno scambio di auguri natalizio davvero speciale alla presenza di uno degli attori più amati e apprezzati del panorama cinematografico italiano ed internazionale: Riccardo Scamarcio. In tanti hanno partecipato ieri pomeriggio all’iniziativa che si è tenuta negli ampi e accoglienti spazi del MAXI Contè alla presenza dei vertici del Gruppo ICS.

“Sono venuto qui tante volte, l’accoglienza è sempre ottima, e la mia presenza qui conferma che vengo in Calabria sempre con grande piacere – ha affermato Scamarcio -. Io penso, e lo dico sempre in giro per l’Europa: la Calabria ci salverà. Tutti mi guardano in modo strano e mi chiedono cosa voglio dire: semplicemente, voglio dire che in un mondo globalizzato il fatto di riuscire a mantenere solide le proprie tradizioni e le proprie radici è un valore importante. Dal punto di vista ‘no global’ la Calabria resiste. Io sono pugliese, e la mia regione è molto simile in questo. In un altro posto non sarei andato, ma in Calabria sì anche perché – scherza Scamarcio – mi piacciono i peperoncini, e mi servono”.

Il Gruppo ICS fin dalla sua costituzione, si è prefissata lo scopo di selezionare per poi distribuire alla propria clientela solo prodotti con elevati standard qualitativi e certificati secondo la normativa ENplus in vigore, confezionando il prodotto con accurati packaging e con una puntuale e precisa gestione logistica nonché un professionale servizio di post-vendita nei confronti del consumatore finale. Successivamente, pensando in ottica di sviluppo aziendale, sono stati valutati ed inseriti nuovi settori commerciali legati non esclusivamente alla produzione stessa del pellet e alla commercializzazione di pellet composto da sole materie prime di alta qualità.

“Crediamo in questa terra – afferma il presidente del Consiglio d’amministrazione del Gruppo ICS, Giuseppe Grande – per questo abbiamo deciso di investire in Calabria per portare il nostro contributo allo sviluppo economico a partire dalla creazione di posti di lavoro: abbiamo infatti 62 dipendenti. Siamo fortemente convinti che il lavoro è la risposta alle ataviche difficoltà strutturali della nostra regione”. Grande ha ringraziato Scamarcio al quale – da appassionato di cinema – ha dichiarato di apprezzarlo molto come attore. Proseguendo nel giro tra clienti incuriositi e fan appassionati, il presidente del CDA dell’Azienda titolare del MAXI Contè ha spiegato come gli spazi siamo pensati appositamente per ricreare ambienti che ricordano i luoghi di incontro per eccellenza: i mercati, dove c’era la possibilità di dialogare con il pescivendolo, il macellaio, il salumiere.

Il Gruppo ICS è una delle poche aziende italiane con il fatturato in continua crescita, Grande parla infatti di una “performance straordinaria. Quest’anno faremo un 150% in più rispetto al 2017. Una grande soddisfazione visto che comunque operiamo in un contesto economicamente ostile. Siamo molto orgogliosi di quello che stiamo facendo, perché in primo luogo lo stiamo facendo per la Calabria”.