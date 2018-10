Soverato al DejaV un party immersivo e coinvolgente che cambia il mood imprenditoriale in città

Si brinda allo stile nel primo party che cambia il mood imprenditoriale nella città di Soverato, riscoperta nel suo volto glamour all’interno di un evento esclusivo che veste di mondanità la presentazione di una nuova tecnologia solarium “skin friendly”, che promette di riprodurre le proprietà benefiche dei raggi del sole senza alcuna controindicazione. A idearlo è Elena Scotti versatile titolare del centro benessere “DejaV” di Soverato, che apre le porte al pubblico soveratese nel suo primo “Collagenium party” che porta in riva allo Ionio il visual designer Valerio Maria Costantino, nominato ambasciatore della camera nazionale della moda emergente in Francia e Mirco Bertolani, imprenditore modenese titolare di Beautech. Lo scopo è quello di aprire un confronto lontano da false credenze e luoghi comuni sulle nuove tecnologie, pensate per garantire la possibilità di un’abbronzatura sostenibile dal punto di vista cutaneo tanto da divenire fedele alleata nella lotta contro l’invecchiamento.

<<L’idea spiega -Elena Scotti- è di avviare un confronto costruttivo con esperti di settore per divulgare le corrette informazioni sulle opportunità che esistono sul territorio per coniugare trattamenti estetici che diventano curativi e mai dannosi. Abbiamo voluto dare la possibilità di visionare la proposta che prende forma in Collagenium, lontano da un evento pubblicitario in un party esclusivo in cui la garanzia dell’adozione di un dress code e della presenza di esperti di settore, ha accompagnato un’occasione di coesione sociale e di incontro che vuole inaugurare un nuovo percorso nella nostra cittadina. Ringrazio tutte le ragazze del mio staff, mia forza e sostegno che con il loro lavoro mi permettono di realizzare le mie visioni>>.

<<A Soverato si presenta una nuova tecnologia che viene importata da un’azienda tedesca e poi rivisitata e personalizzata in Italia- spiega Mirco Bertolani- inserendo la tecnologia Collagenium che, attraverso dei tubi abbronzanti, permette di emettere simultaneamente gli ultravioletti con un luce a 630nanometri di un colore rosa intenso quasi rosso, che ha la capacità di stimolare i fibroblasti nella produzione di collagene. Nel concreto, una macchina abbronzante che recupera le proprietà benefiche del sole come quelle che permettono di assimilare la vitamina D andando a contrastare l’avanzamento dell’età e smentendo così la credenza che tutte le macchine abbronzanti causino l’invecchiamento cutaneo>>.

Le novità in campo wellness nella serata soveratese si accompagnano alle anticipazioni della moda delle prossime stagioni, annunciando un appuntamento importante nel cartellone del capoluogo. <<Il party organizzato all’interno di un’attività commerciale- commenta Valerio Costantino- è una novità assoluta nella provincia di Catanzaro. Credo che altri imprenditori si affiancheranno all’inversione di tendenza di Elena Scotti che ha avuto il merito di introdurre una novità all’interno di un evento ben riuscito. Io sono intervenuto anche in qualità di ambasciatore della moda emergente per anticipare i particolari di un evento che si realizzerà a Catanzaro il 1 o 2 dicembre, al ritorno di un’esperienza a New York in cui presenteremo, con artisti emergenti, una capsule estiva. Si annunceranno nell’evento le tendenze delle prossime stagioni che vedono il ritorno della camicetta, della gonna e dei cappotti a vestaglia. Tra i colori must have tutte le nuance ,dal grigio polvere all’antracite, passando per l’ardesia al lavagna, lo cherry, il blu e il bianco, che torna prepotentemente sulle passerelle>>.

Un’esperienza immersiva, sinestetica, coinvolgente quella del centro soveratese che interpreta quella cifra del marketing emozionale che trasforma un’ attività imprenditoriale in un contenitore originale che facilità la condivisione, andando oltre la ritualità e i copioni prestabiliti.