Soverato, bilancio positivo per la Summer Arena 2018

Calato il sipario sulla 3 edizione di Summer Arena, si pensa già al 2019. È stato Fabrizio Moro (vincitore di Sanremo 2018), ieri sera, a chiudere – con l’energia che lo contraddistingue – la Rassegna musicale più attesa dell’Estate in Calabria.

Gli eventi – promossi, com’è noto, dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese – hanno fatto registrare, (dal 16 luglio ad oggi) grande consenso di pubblico e Stampa specializzata, con presenze record per la Città Perla dello Jonio sempre più in crescita turisticamente. Un successo straordinario, dunque, con un progetto in costante crescita che già guarda con entusiasmo alla programmazione 2019.

