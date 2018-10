Soverato – Coltivava e spacciava stupefacenti in casa, 40enne arrestato

Aveva allestito un piccolo centro per la produzione e lo spaccio di marijuana all’interno della propria abitazione, G. M., 40enne domiciliato a Soverato, con precedenti specifici, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e per questo motivo è stato arrestato.

I Carabinieri delle Stazioni di Davoli e Soverato, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti dell’uomo, che ha ammesso di detenere sostanza stupefacente, consegnando spontaneamente 3 barattoli di marijuana.

Tuttavia, i militari hanno trovato rinvenendo ulteriori tre barattoli, un sacchetto e 8 dosi della medesima sostanza, per un peso complessivo di 210 grammi; 3 involucri in cellophane contenenti hashish; 50 semi di cannabis; un cartone contenente foglie e rami di cannabis in fase di essicazione; un bilancino di precisione; infine, in un sottoscala, una lampada da 400 watt, una ventola da riscaldamento e dei cartoni rivestiti di carta stagnola, utilizzati per la coltivazione fuori casa.

Il materiale è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato arresto e messo agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. Il G.I.P. di turno presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare agli arresti domiciliari, con contestuale divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi.