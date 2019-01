Arrivo della Befana dalle ore 18:00 presso l’area Ex Comac sita in via San Giovanni Bosco.

Domenica 6 gennaio presso l’area ex Comac la Storica signora a cavallo della sua scopa, apparirà in tutta la sua magia alle ore 18,00, tra prestigi, incantesimi e suoni.

