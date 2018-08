Soverato – Due kg e mezzo di marijuana nel portabagagli, arrestato

Durante le normali operazioni di controllo del territorio, la Polizia Stradale di Soverato ha arrestato questa mattina un giovane di anni 25, P.C. di Gioiosa Ionica, incensurato.

Il soggetto, anziché fermarsi all’alt della Polizia, si è dato alla fuga. Immediatamente è stato inseguito e raggiunto dagli agenti in località “Turrati” di Soverato che, dopo un’attenta perquisizione del veicolo, hanno trovato nel vano portabagagli, abilmente occultato, un sacco per la spazzatura contenente circa 2 Kg e mezzo di droga, nello specifico di marijuana, dal valore commerciale di circa 25 mila euro.

L’operazione si è svolta in collaborazione con la Polizia Stradale di Catanzaro. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in attesa di giudizio.

Maria Luisa Iezzi