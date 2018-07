Soverato è arte, Soverato è cultura

La Città di Soverato, accanto ai grandi eventi musicali, ludici e sportivi, continua ad investire in cultura ed arte.

Nell’area Ex Comac, fino a 2 anni fa sito degradato e fatiscente, si sono tenuti due eventi di assoluto valore.

Il primo, dal titolo “Meraviglia”, a cura dell’Accademia delle Belle Arti con il sostegno di Naturium, ha trasformato l’Ex Comac in una galleria d’arte all’aperto ospitando una serie di opere degli studenti dell’accademia arricchito da un interessante dibattito sull’importanza dell’arte e la valorizzazione dei giovani artisti calabresi.

Il secondo, organizzato da Morena Rombolà, ha visto protagonista l’inviata Rai Laura Tangherlini, che ha presentato il suo libro, “Matrimonio Siriano” in una bella serata moderata dalla giornalista Rai, cittadina soveratese, Giorgia Rombolà.

Eventi come questi rafforzano il titolo “SOVERATO CITTA’ CHE LEGGE” assegnato, grazie alla collaborazione con la Biblioteca delle Donne, dal Ministero per i beni e le attività culturali che intende valorizzare quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.

Sapere che in Calabria solo 14 comuni su circa 400 hanno ottenuto questo significativo titolo, se da un lato mi riempie di orgoglio, dall’altro deve spingere noi amministratori ad investire sempre di più in cultura perché solo dove c’è cultura può esserci sviluppo, progresso e legalità.

Ernesto Alecci – Sindaco di Soverato