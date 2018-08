Soverato – Entra nella fase clou il torneo notturno di Beach Soccer

Si entra nella fase clou del torneo notturno di Beach Soccer. Domani infatti si disputeranno le finali del primo torneo notturno presso la splendida cornice del Marinella Beach Club. Un torneo entusiasmante finora con le squadre che si sono date battaglia sin dalla prima partita, più di 90 i calciatori andati a segno in queste prime Giornate che hanno chiuso la fase a gironi, i quarti e le semifinali e che ora vedono il traguardo avvicinarsi per accaparrarsi i premi in palio.

Tanto pubblico presente in questi giorni a testimonianza che l’organizzazione con a capo Emanuele Sinopoli e Paolo Moniaci ha dato i suoi frutti nonostante sia questa la prima edizione. Le sorprese non mancano visto che in occasione delle finali 3-4 posto e 1-2 posto previste venerdi 17 agosto a partire dalle ore 20:30, ci sarà un ospite d’eccezione, il campione Emanuele Zurlo.

Il pivot catanzarese, è fresco vincitore del campionato di serie A di beach soccer con il suo Catania ed è stato inoltre premiato come miglior calciatore della serie A. Appuntamento a domani quindi per le finali 3-4 posto (ore 21. 00), finale 1-2 (ore 22.00).