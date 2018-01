Soverato, il Pd ufficializza con un brindisi il tesseramento del sindaco Alecci

Il segretario Fabio Guarna: per il nostro partito, fase storica importantissima

Festa doppia per il Pd di Soverato che celebra, con un brindisi, il nuovo anno ma soprattutto, sul piano politico, ufficializza in pubblico il tesseramento del sindaco Ernesto Alecci. Un ritorno tra i democrats, quello del primo cittadino di Soverato, magari strizzando l’occhio ad una candidatura alle imminenti Politiche di marzo. Gremita la saletta convegni dell’hotel Nocchiero che ha ospitato la manifestazione, coordinata dal segretario di circolo Fabio Guarna. Al suo fianco lo stesso Alecci, la dirigente Pd Irma Petrelli, mente organizzativa della serata, il presidente provinciale del partito, Michele Drosi, il consigliere provinciale e comunale Francesco Severino.

Proprio quest’ultimo ha evidenziato l’importanza del “ritorno nella sua casa politica” del sindaco Alecci, con il quale le strade si erano improvvisamente divise nel corso dell’ultima campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale. Di “fase storica importantissima” per il Pd di Soverato ha parlato il segretario Fabio Guarna, concentrato nell’evidenziare le posizioni acquisite a vari livelli (Comune, Provincia, direzione provinciale). Non è mancato uno sguardo al 4 marzo, con l’auspicio “che l’area del Soveratese sia adeguatamente rappresentata nelle liste” renziane. Concetto ribadito dal neo eletto presidente provinciale, Michele Drosi.

Irma Petrelli ha, invece, focalizzato il suo intervento sui risultati ottenuti dai governi Renzi e Gentiloni, sui segnali di ripresa economica e gli interventi sulle politiche sociali. Tra il pubblico, numerosi rappresentanti dei circoli Pd del comprensorio. Invitato anche il sindaco di Chiaravalle Centrale, Mimmo Donato, intervenuto per ribadire il positivo lavoro sinergico svolto nei mesi scorsi, in collaborazione stretta con il consigliere provinciale Francesco Severino e il segretario del circolo Pd di Soverato, per sbloccare l’annosa questione della Casa della Salute.