Soverato, la due giorni “Meraviglia” sarà riproposta anche nel 2019

Tempo di bilanci per “Meraviglia”, la due giorni di arte e cultura che ha animato lo spazio espositivo della ex Comac su iniziativa del progetto “Naturium” e dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Tra libri, seminari, musica e incontri, un successo generale e condiviso per gli organizzatori che già pensano alla seconda edizione.

Un risultato importante, dunque, già all’esordio. Un esito positivo che poggia, anche e soprattutto, sulle gambe dei bravi allievi ed ex allievi dell’Accademia. Con le loro opere hanno rappresentato l’alto livello qualitativo dell’ateneo calabrese.

Nomi e cognomi che meritano una giusta menzione: Ilaria Cascardo, Gregorio Mercurio, Leonardo Cannistra, Arcangelo Pugliese, Giulia Falbo Guzzi, Vilsonia Tafani, Isabella Tassone, Salvatore Scarfone, Giuseppe Mirijello, Maria Villirillo, Ludovica Catanzaro, Francesca Cafarda, Gennaro Lanzo, Elisabetta Larotonda, Alessia Minniti, Martina Loiarro, Pamela Caligiuri, Jessica Anacoreta, Wendalina Lidonnici, Roberta Raffaele, Marta Anania, Marianna Berruti, Daniela Carelli, Deborah Mannella, Clara Mastroianni, Mattia Procopio, Fabrizio Romito, Giorgia Rosi, Anna Vittoria Cossari, Paola Loprete, Jaqueline Gisele Rodriguez, Daniele Giglio, Marco Ronda, Maria Gabriella Aronne, Federico Losito, Maria Tarantino.

“Un plauso a tutti loro” commenta Giovanni Sgrò, promotore del progetto culturale “Naturium. “Con l’Accademia di Belle Arti – prosegue – si è creata una straordinaria sintonia, frutto di una comune convinzione orientata a valorizzare i giovani talenti calabresi per farli restare qui, nella nostra terra. Soverato ha svolto il ruolo di palcoscenico d’eccezione, dimostrando, ancora una volta, tutte le proprie rinomate potenzialità turistiche. L’idea che ci proponiamo è di ripetere, di anno in anno, l’evento, trasformandolo in un appuntamento fisso della stagione estiva”.