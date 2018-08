Soverato – Lunedì 20 Agosto presentazione del libro “il morzello di Nancy Harena”

“Il morzello di Nancy Harena” verrà servito lunedì prossimo, 20 agosto, all’ex Comac di Soverato alle ore 19.00.

L’associazione Energie Endogene Meridionali in collaborazione con il comune della cittadina jonica e la libreria “Non ci resta che leggere”, propone infatti una presentazione a base di letture tratte dall’ultimo romanzo del collettivo di scrittura Lou Palanca e pubblicato da Slow Food Editore nella collana “piccola biblioteca di cucina letteraria”.

Nella cornice della fabbrica dismessa, situata tra il lungomare e via San Giovanni Bosco, Mario Marascio e Stefania Mellace leggeranno brani tratti dal libro, mentre i componenti del collettivo di autori dialogheranno con il pubblico sui contenuti della storia. Andranno quindi in scena le vicende delle quattro famiglie che si contendono per un pranzo domenicale una illustre ospite di ritorno nel suo paese di origine, situato tra le colline alle pendici delle Serre. Una contesa a base di dispetti, ricatti, favori e soprusi, ma anche di buone pietanze legate al territorio, che resiste, con le sue tradizioni, agli assalti degli interessi più disparati.

Il filo della narrazione è tenuto da un avvocato con studio proprio a Soverato, alle prese coi suoi fallimenti professionali ed esistenziali. Un finale a sorpresa, condito con il sapore della tipica pietanza catanzarese che dà il titolo al libro, restituisce una prospettiva positiva a tutta la vicenda. Una commedia dal sapore acido, che diverte e riesce anche a far riflettere, facendo delle storie della Calabria e dei suoi territori, coi loro colori, odori, cibi, i protagonisti della serata.