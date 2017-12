Soverato – Martedì 26 Dicembre in piazza Matteotti il Coro Gospel “New Vision Gospel Choir”

Martedì 26 Dicembre alle ore 18:00 in piazza Matteotti esibizione del Coro Gospel “New Vision Gospel Choir”.

Un coro nato da un gruppo di amici uniti dalla passione per il Gospel, abbiamo scelto questo genere perché è quello che meglio rappresenta la nostra identità di esseri umani, desiderosi di pace, amore, fraternità, felicità, amicizia, aiuto.

Intento principale in ogni concerto è quello di far accostare il pubblico ad un genere musicale in grado di coinvolgere, emozionare grazie al suo entusiasmo e sonorità toccante.

Musica questa che nasce dalla sofferenza dei deportati afroamericani che accompagnavano col canto, il lavoro nei campi, affidando a Dio la loro fatica e il loro dolore e trasmettendo un forte messaggio di fede e amore e di una musica che nutre l’anima e i cuori senza sosta, con ritmo e gioia !