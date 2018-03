Soverato, meet-up “5 Stelle”: in città un grande risultato per il Movimento

“Il successo della partecipazione attiva dei cittadini di Soverato al Movimento 5 stelle non è che l’inizio di una nuova stagione di impegno e collaborazione per una politica che già in questi anni, su scala nazionale, è riuscita a soddisfare gli interessi di tutti tramite un vero ascolto degli appelli lanciati e con iniziative fortemente votate al risveglio economico del territorio come i fondi destinati alle piccole e medie imprese”. E’ quanto scrivono, in una nota, gli attivisti pentastellati del meet-up di Soverato che hanno incontrato la neo eletta senatrice Silvia Vono.

“Anche nella cittadina più importante della costa jonica – prosegue il comunicato – attraverso il lavoro costante e puntuale del meet-up di Soverato, che ha ben coordinato gli sforzi, il 4 marzo si è riusciti ad infondere un’aura di fiducia che si è poi tramutata nel risultato ottenuto, con l’elezione della neo senatrice Silvia Vono e con la riconferma dei parlamentari uscenti Dalila Nesci e Paolo Parentela. Uno sforzo, quello degli attivisti pentastellati soveratesi, che con un concreto sostegno alle candidature ha creato l’anno zero della politica territoriale, volta finalmente a gettare le basi per una governabilità sostenibile per la quale saranno programmati incontri e iniziative affinché la fiducia nella forza politica che si è riusciti a coagulare cresca sempre di più”.

“Detti impegni – concludono gli attivisti -, siamo sicuri, vedranno impegnati in prima persona, non soltanto il succitato meet-up, ma soprattutto i neo eletti e, insieme a loro, tanti nuovi sostenitori orgogliosi di potersi quotidianamente confrontare e proporre istanze per riportare in auge Soverato con una politica di vero interesse per il territorio, la bellissima costa jonica e la Calabria tutta”.