Soverato – Nascondeva marijuana in appartamento, 36enne arrestato

Un 36enne di Soverato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Giunti nei pressi della sua abitazione per una perquisizione domiciliare i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Soverato, Guardavalle e S. Caterina sullo Jonio, hanno notato un giovane uscire dall’appartamento, in possesso di un involucro in cellophane contenente marijuana.

Il giovane ha dichiarato di averla acquistata poco prima dal 36enne. I controlli sono proseguiti all’interno dell’appartamento, dove sono stati rinvenuti oltre 800 grammi di marijuana, 1450 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio, e un pugnale orientale della lunghezza di 30 cm. Il materiale è stato sequestrato, mentre il 36enne è stato arrestato e trasferito nella Casa Circondariale di Catanzaro-Siano, in attesa dell’udienza di convalida. Il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo i domiciliari.

Poi i Carabinieri della Stazione di Satriano hanno deferito in stato di libertà un 20enne del posto, poiché sorpreso, a seguito di perquisizione personale, con 12 dosi di marijuana. Altri 5 giovani del comprensorio soveratese sono stati invece segnalati alla Prefettura di Catanzaro, in quanto trovati in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente per uso personale.