Soverato, Palazzo di Città, 5 Novembre: ricordando Leandro – “Un addio non detto non è mai la fine”

“Insieme per Leandro” è l’iniziativa che si terrà lunedì 5 novembre alle ore 18,00 con il patrocinio del Comune di Soverato presso la Sala Consiliare per ricordare il 13enne scomparso tragicamente nel marzo 2017. All’iniziativa voluta dalla Simenonova Reni Vaselinova per “condividere insieme il viaggio di Leo” moderata dal giornalista Fabio Guarna, interverranno, Teresa Manes, scrittrice e la Prof.ssa Ausilia Sicilano che ha curato la pubblicazione insieme alla Prof.ssa Mariella Bruzzese.

IL LIBRO –

Il libro “Un addio non detto non è mai la fine” , parla di Leandro, un adolescente come tanti ,dei suoi sogni , delle sue speranze, della sua gioia di vivere ,dei suoi 13 anni ,spazzati via da un treno in corsa in un pomeriggio di marzo. È un libro che arriva dritto al cuore, nelle pieghe più profonde dell’anima, che ti “sconquassa”, ma questo dolore che trafigge, pagina dopo pagina rasserena, apre uno spiraglio, si innalza in una dimensione più alta,in un assoluto dove madre e figlio si ritrovano e si parlano ed ecco che i ricordi irrompono impetuosi e i meravigliosi 13 anni di vita di Leo scorrono davanti ai nostri occhi attraverso la dolcezza ,la tenerezza ,l’amore immenso di mamma Reni .In questo libro ognuno ritrova il Leandro che ha conosciuto e amato ,gli amici il compagno spensierato dei pomeriggi al l’oratorio ,tutti noi il ragazzo buono,educato ,riservato che aveva ancora”molte cose per la testa”. La presentazione del libro “Un addio non detto non è mai la fine” si terrà lunedì 5 novembre 2018 alle ore 18,00 presso la sala consiliare di Palazzo di Città di Soverato.

Ausilia Siciliano