Soverato, presentato il volume “Paesi di Calabria” di Rosario Chimirri

“Paesi di Calabria” è il titolo del doppio volume edito da Rubbettino e realizzato dall’architetto Rosario Chimirri, presentato oggi a Soverato. Una iniziativa patrocinata dall’Ordine degli Architetti di Catanzaro, da Confesercenti Calabria, dalla locale amministrazione comunale e promossa dal progetto culturale “Naturium”. L’incontro ha avuto luogo presso l’aula magna dell’Itt “Malafarina”. In apertura, dopo i saluti del prof. Vincenzo Femia, in rappresentanza del preside dell’istituto, e dell’architetto Alessadro Pitaro, segretario dell’Ordine provinciale di categoria, “Naturium” ha attribuito un premio alla giornalista di Rai Tre Emanuela Gemelli “per l’opera di informazione svolta in Calabria, con i tanti servizi finalizzati alla riscoperta degli antichi borghi e delle nostre tradizioni produttive e culturali”.

Una ceramica, realizzata dall’artista soveratese Francesca Ciliberti, è stata consegnata alla giornalista dall’avvocato Roberta Ussia. E’ seguita l’articolata relazione dell’autore del libro oggetto del convegno, accompagnata da un ricco repertorio di immagini proiettate in sala. Una descrizione analitica dell’impronta urbanistica e architettonica dei tanti, piccoli comuni calabresi, molti dei quali caratterizzati da evidenti influssi arabeggianti successivamente cancellati da una ondata di cementificazione selvaggia che ha deturpato la bellezza e il fascino dei nostri centri storici.

Ma c’è tanto ancora da salvare, con l’impegno dei professionisti, dei giovani, delle imprese, della politica. Concetti ripresi e ribaditi nei successivi interventi, svolti sulla traccia del tema “Io voglio vivere qui”: Bernard Dika (Alfiere della Repubblica); Mario Talarico (sindaco di Carlopoli); padre Pietro Puglisi (Fondazione Città Solidale); Gianmarco Cimino (recupero del centro storico a San Mango); Emanuela Gemelli (giornalista).

Si è parlato di ripopolamento, di nuove forme di lavoro, di accoglienza, nel contesto di un animato dibattito che ha registrato le significative testimonianze, tra le altre, della signora Tanya Hancox, che ha lasciato la Francia per trasferirsi con il marito a San Vito sullo Ionio, di Roberto Galati, giovane imprenditore agricolo, e di Guerino Nisticò, portavoce di un interessante progetto turistico a Badolato.