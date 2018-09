Soverato – Pretende il pagamento del parcheggio, extracomunitario arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato, coadiuvati dalle Stazioni di Soverato e Davoli, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in occasione del mercato settimanale, transitando nei pressi di un’area parcheggio di libero accesso sita in via Aldo Moro, hanno sorpreso un giovane extracomunitario che litigava con un cittadino del posto.

Nella circostanza, gli operanti, dopo aver identificato il soggetto in U.L., 27enne, residente nella provincia di Reggio Calabria, hanno accertato che lo stesso, poco prima, aveva minacciato il malcapitato automobilista al fine di ottenere indebitamente una somma in denaro per il parcheggio, evitando così eventuali ritorsioni.

A questo punto, il prevenuto è stato portato in caserma, tratto in arresto e ristretto presso le Camere di sicurezza della Compagnia di Soverato, con l’accusa di tentata estorsione. La conseguente perquisizione personale ha consentito di altresì di rinvenire e sequestrare circa 20 euro in monete di vario taglio, ritenute provento di analoghe condotte delittuose.

La 1^ Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Riace, con contestuale obbligo di permanenza nella propria abitazione dalle 21 alle 7.