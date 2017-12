Soverato – Rocambolesca fuga con la cocaina, 31enne arrestato

Si è conclusa in manette la rocambolesca fuga di un 31enne di Siderno, domiciliato a Montepaone, arrestato, in flagranza di reato, dai Carabinieri della Compagnia di Soverato, nell’ambito di un ampio servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di venerdì, i Carabinieri della Stazione di Davoli e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Soverato hanno intimato l’alt a Giuseppe Fragomeni, mentre viaggiava, all’altezza di Montepaone, a bordo della sua autovettura. Nella circostanza, dopo aver finto di fermarsi, ha repentinamente accelerato, dandosi alla precipitosa fuga sulla S.P. 124. Giunto all’altezza di Soverato, ha imboccato il lungomare contromano e, improvvisamente, ha lanciato 4 involucri dal finestrino contenenti oltre 100 grammi di cocaina – recuperati e sequestrati da altra pattuglia sopraggiunta tempestivamente sul posto – proseguendo la corsa per le vie cittadine. Dopo un inseguimento di circa 7 km, è stato bloccato in Via Amirante, nei pressi dell’ufficio postale, e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito altresì di rinvenire e sequestrare 515,00 €, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e il telefono cellulare e un’ulteriore sim card a lui in uso. La sostanza stupefacente, previo campionamento, verrà inviata presso il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Vibo Valentia, per gli accertamenti qualitativi di rito. Il G.I.P. di turno presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.