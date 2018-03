Soverato – Spostamento giostrine dall’arenile

Finalmente è stata portata a termine l’azione amministrativa volta a restituire alla Città una visuale più aperta e libera del nostro patrimonio più importante, il mare.

Dopo aver eliminato dalla spiaggia le giostre (gonfiabili, saltarelli e giostre meccaniche) che insistevano nella zona centrale e sud della Città da questa settimana anche la storica giostrina situata nella zona nord, accanto al punto vendita dei pescatori, è stata trasferita in un’area più idonea all’interno della pineta.

L’aspetto principale di quest’ultimo trasferimento non riguarda tanto l’impatto visivo ed ambientale quanto aver sanato una situazione di grave pericolo che si protraeva da circa 30 anni.

Non tutti sapranno, e neppure potrebbero mai immaginare, che la giostrina in questione era posta sopra di un canale di raccolta di acque bianche che, soprattutto in occasione di forti piogge, si riempie in maniera consistente.

Viviamo in una Regione difficile dove spesso si attende che accadano delle sciagure piuttosto che cercare di prevenirle.

Intendo porgere i mie complimenti all’ufficio demanio, all’Ass. Vacca, che ne ha seguito l’iter, ed a tutta l’Amministrazione comunale per la determinazione nell’andare avanti con i cambiamenti nell’ottica di una Città più bella e soprattutto più sicura.

Un ringraziamento speciale alla sig. Rosa (proprietaria della giostrina) che dopo un primo momento di ansia ed incertezza ha deciso di ascoltare le mie motivazioni venendo incontro alle esigenze della Città ed al benessere dei bambini che potranno, sotto lo sguardo di genitori e nonni, continuare a sognare ad occhi aperti mentre cavalcheranno o guideranno macchinine e moto sulle ali della musica e del divertimento.

