Soverato – Summer Arena, domani sera arriva Francesco De Gregori

L’edizione 2018 della Summer Arena è ormai agli sgoccioli, ma la programmazione della Esse Emme Musica di Maurizio Senese – che gestisce anche l’area – ha ancora in serbo due eccezionali appuntamenti con la canzone d’autore italiana, il primo è domani sera con Francesco De Gregori, mentre la chiusura della stagione sarà affidata a Fabrizio Moro il 24 agosto.

L’appuntamento di mercoledì 22, con Francesco De Gregori, ha già richiamato numerosi fan che non si lasceranno sfuggire l’occasione del nuovo tour del Principe, come lo definì affettuosamente Lucio Dalla. Lui, De Gregori, nel suo tour che farà tappa anche a Soverato ha deciso di regalare al pubblico qualcosa di nuovo. In giro per tutta l’estate sui più importanti palchi italiani con i suoi grandi successi, il cantautore capitolino proporrà in scaletta anche con i gioielli nascosti, canzoni “mai passate alla radio” e brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni.

«Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note ma mi piace anche quel silenzio un po’ stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte», ha dichiarato Francesco.

Francesco De Gregori sarà accompagnato sul palco da Guido Guglielminetti al contrabbasso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte. Si tratta di una formazione già sperimentata in autunno nel suo tour in Europa e negli Stati Uniti ma che rappresenta un’assoluta novità per il pubblico italiano.