Soverato Superiore – Anche quest’anno il premio Mario Gallo con l’evento Calamedia

Si torna a parlare di grande cinema in Calabria con il premio Mario Gallo, sostenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Calabria , dall’Unione europea, organizzato dalla Cineteca della Calabria giunto alla XII edizione e con l’evento Calamedia, dedicato al cinema, arti visive e multimedialità, nella città di Soverato , in collaborazione con la società e-bag e con l’ Amministrazione Comunale di Soverato.

Durante tutta la durata dell’evento fino ad Aprile del 2019 ci saranno numerosi ospiti illustri del mondo del Cinema ed eventi cinematografici rivolti in particolare al mondo della scuola.

Giovedì 3 Gennaio 2019 alle ore 18.00 nella Chiesa della Madonna dell’Addolorata di Soverato Superiore si terrà il primo evento di Calamedia 2019 ossia l’inedito ed esclusivo concerto del maestro Emilio Aversano “Cinema e Musica: un idillio perfetto?” alla presenza del tenore Raffaele Tassone. Diapositive musicali illustrate ed eseguite al pianoforte. Sarà un viaggio incantato nel mondo della musica classica, napoletana e delle musiche per il cinema.

Il maestro Emilio Aversano nel 2002 esordisce a Milano per la Società dei Concerti nella Sala Verdi del Conservatorio con il Concerto n.1 di Ciaikovskij ed il Concerto n.2 di Rachmaninov e l’Orchestra di Bacau diretta da Ovidiu Balan. Al successo della serata segue la pubblicazione di un CD live per Phoenix Classics. Seguono recital a Salisburgo, Bruxelles ed il Concerto n.2 di Rachmaninov all’Università di Oslo con l’Orchestra delle Università di Parma e di Oslo. A Londra suona al “Benjamin Britten Theatre” at Royal College of Music.

Calamedia e il Premio Mario Gallo proseguiranno in primavera con ospiti e proiezioni di film dei più importanti festival internazionali.