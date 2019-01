Soverato Superiore – “Il presepe in famiglia”, ecco i vincitori

Sì è svolta stamattina 13 gennaio 2019 nella parrocchia Maria Santissima Addolorata in Soverato Superiore la premiazione dei vincitori del concorso “Un Presepe in famiglia”. Patrocinato dall’Associazione “Soveratoincanto” il presidente Antonio Chiaravalloti insieme a Monsignor Giorgio Pascolo e le catechiste hanno premiato i seguenti partecipanti”

Primo premio: Famiglia Tonino Pittelli.

Secondo premio: Famiglia Lia Caligiuri /Melia Giovanni.

Secondo premio: Famiglia Fabio Procopio.

Terzo premio: Famiglia Tropea Teresa.

I rimanenti iscritti hanno avuto tutti un attestato di partecipazione. Insieme al nostro parroco abbiamo voluto fortemente lanciare questa iniziativa per incitare le famiglie a continuare questa tradizione bellissima e significativa: costruire il presepe nella propria famiglia come facevano i nostri nonni. Un grazie a tutti e ci diamo l’appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione.