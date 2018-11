Soverato, vivere la cittadinanza digitale: incontro al Liceo Classico

Focus sulle famiglie con le relazioni di Ussia, Corapi e Pungitore

Potenzialità e rischi della Rete. Il tema è stato affrontato nel corso di un partecipato incontro con le famiglie degli studenti del Liceo Classico di Soverato. Presso la sala convegni dell’Istituto salesiano ha avuto luogo l’iniziativa promossa dal Corecom Calabria e dalla Fidapa.

Dopo i saluti introduttivi della vicepresidente Fidapa-Soverato, Laura Fondacaro, e dell’avvocato Frank Mario Santacroce, in qualità di componente del Corecom Calabria, hanno relazionato: l’esperto di sicurezza sul web Franco Corapi; il giornalista esperto in comunicazione digitale Francesco Pungitore; l’avvocato referente del gruppo di lavoro “Teaming Up” Roberta Ussia. Corapi ha centrato il suo intervento sulla necessità di un dialogo costante tra i genitori e i propri figli, per procedere insieme verso l’acquisizione di strumenti critici capaci di garantire una navigazione sicura nei mari di Internet e dei social media. Dall’uomo “animale sociale” di Aristotele al villaggio globale di McLuhan, dalla modernità liquida di Bauman all’invasione degli “imbecilli” del web paventata da Umberto Eco, Pungitore si è, invece, soffermato sull’argomento delle fake news.

Senza dimenticare un po’ di numeri: sono oltre 4 miliardi gli utenti che si collegano ad Internet, 43 milioni quelli che lo fanno dall’Italia. Una tendenza, praticamente, irreversibile che impone delle scelte chiare. La necessità sempre crescente è quella di acquisire “competenze per vivere, studiare e lavorare consapevolmente nella società digitale. L’allargamento della cittadinanza alla dimensione digitale non è più una sfida, oggi è un obbligo formativo”.

L’avvocato Ussia ha proposto la visione di alcuni filmati, sviluppando con particolare cura e sensibilità temi molto delicati quali il cyberbullismo, la ludopatia e il sexting online. Le famiglie hanno risposto con viva attenzione e interesse, formulando domande e sollecitando nuovi incontri.