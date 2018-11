Soverato, web e verifica delle fonti: lezione di Internet al Liceo Scientifico

Il progetto Fidapa-Corecom alle battute finali: il 16 tappa dai Salesiani

“Content is king. Anche sul web, la qualità dei contenuti è la cosa più importante che ci sia. Qualità, ovvero: una informazione rispettosa della verità dei fatti, esposta correttamente, separata dalle opinioni personali”. E’ quanto ha ribadito agli studenti del Liceo Scientifico di Soverato il giornalista professionista Francesco Pungitore, docente di comunicazione digitale nell’ambito del progetto formativo “Web on demand” promosso da Fidapa e Corecom Calabria.

Introdotto dall’intervento dell’avvocato Roberta Ussia, molto più centrato sui temi del cyberbullismo e della ludopatia online, Pungitore ha invece sviluppato, in particolare, l’argomento delle fake news. “Nello scenario digitale – ha spiegato il relatore – assume una importanza fondamentale la verifica delle fonti. Sembrerà banale, ma occorre dirlo: non è sufficiente che una notizia sia pubblicata online perché sia vera”.

Come scrive Alberto Puliafito nel suo libro “Dcm, dal giornalismo al digital content management”: “La verifica delle fonti è una delle più importanti competenze del lavoro giornalistico. Per saperla fare con i contenuti digitali c’è un solo modo: studiare e aggiornarsi”. “E studiare – ha commentato Pungitore – significa, sostanzialmente, scoprire delle buone pratiche, definirle in maniera sistematica e applicarle sempre”.

Il prossimo appuntamento del progetto “Web on demand” è in programma il 16 novembre alle ore 17.30 presso l’Istituto salesiano Sant’Antonio di Padova. Un incontro aperto ai genitori degli studenti. Interverranno: Monica D’Auria, presidente Fidapa Soverato; Frank Mario Santacroce, componente Corecom Calabria; Roberta Ussia, referente gruppo di lavoro “Teaming Up” della Fidapa di Soverato; Francesco Pungitore, giornalista professionista; Rosaria Altilia, crimonologa; Franco Corapi, esperto di social media, reti e sicurezza sul web.