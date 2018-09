Spacciavano marijuana davanti alle scuole, due minorenni arrestati

Due ragazzi cosentini, ancora minorenni, sono stati arrestati all’alba di oggi dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cosenza con l’accusa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Uno di loro deve rispondere anche del reato di estorsione.

L’attività investigativa trae origine dal rinvenimento, avvenuto lo scorso mese di ottobre, di una cospicua quantità di marijuana all’interno di una scuola cittadina. Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica dei Minorenni e condotte dalla Squadra Mobile, avrebbero consentito di individuare e ricostruire con esattezza diversi episodi di cessione di droga a giovanissimi, avvenuti quasi sempre in prossimità di alcune scuole e circoli ricreativi frequentati da minori.

Le vicende ricostruite si sarebbero snodate in un vasto arco temporale nel corso del quale sarebbero stati colti elementi definiti “sintomatici” della gravità delle condotte degli indagati. Su disposizione del Gip del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro i due giovanissimi sono stati trasferiti in una comunità per minori.