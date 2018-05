Sparatorie nel Vibonese, il killer si è costituito nella notte

Si è costituito la scorsa notte nel carcere di Vibo Valentia Francesco Olivieri, il 32enne che venerdì scorso, tra Limbadi e Nicotera, nel vibonese, avrebbe ucciso due persone e ne ha ferita un’altra. Il personale del carcere ha subito avvertito i carabinieri, che hanno preso in consegna il pluriomicida e lo hanno condotto in caserma, dove é stato sottoposto di interrogatorio da parte del pm della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Francesco Olivieri, nel corso dell’interrogatorio, condotto dal pm Concettina Iannazzo, é stato sentito sul movente che lo ha indotto ad uccidere a Nicotera Giuseppina Mollese e Michele Valerioti dopo averli raggiunti nelle rispettive abitazioni. Nel corso dell’interrogatorio Olivieri é stato assistito dal suo difensore di fiducia, Francesco Schimio. Sul contenuto dell’interrogatorio, al momento, non é trapelata alcuna indiscrezione. Ieri i carabinieri, nelle campagne di Spilinga, avevano trovato l’automobile utilizzata da Olivieri per la fuga. La vettura (una Fiat Panda) era stata data alle fiamme. Non si sa, al momento, dove Olivieri abbia lasciato il fucile utilizzato pèr compiere il duplice omicidio, che non aveva con sé nel momento in cui si é presentato i carcere.