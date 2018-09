Squillace – A fuoco una Opel Agila, incerte le cause

Squadre del distaccamento di Soverato sono intervenute questa notte in via delle Rose nel frazione Lido del comune di Squillace per incendio autovettura.

Interessata dalle fiamme una Opel Agila che si trovava parcheggiata nelle vicinanze dell’abitazione della proprietaria.

Il tempestivo intervento è valso all’estinzione dell’incendio evitando la completa distruzione della vettura che riportava danni sulla sola parte anteriore.

Numerose le segnalazioni pervenute presso la SO dei Vigili del Fuoco. Disagi dovuti al fumo denso ed acre ma, non si registrano danni a persone.

Da verifiche effettuate dal personale vigilfuoco non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa l’origine dell’incendio ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa.